Опасное заигрывание с толерантностью неизбежно приводит к крови и гибели людей

Две англичанки подверглись оскорблениям за купание в буркини на Сицилии. Отлично звучит новость, правда? Читаем дальше: «Две англичанки подверглись словесным нападкам за то, что в выходные купались в бассейне сицилийского отеля в исламских купальных костюмах.
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