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Володин назвал последствие поставки дальнобойного оружия Украине

Володин назвал последствие поставки дальнобойного оружия Украине

Россия начнет использовать более мощное и разрушительное оружие для защиты своих интересов, если страны Запада согласятся поставить Вооруженным силами Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

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