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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Российский футбол – не эстетичная песочница с грязным песочком и токсичными лопатками, где старшие обижают маленьких». Экс-генсек РФС Воробьев о системе

«Системная оценка российского футбола для Абсурдопедии: российский футбол – не эстетичная песочница с грязным песочком, токсичными лопатками и игрушками, неопрятными отроками и беспризорниками.

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