«Эффективность очевидна всему миру»: как в России отнеслись к заявлениям Запада по миссии ОДКБ в Казахстане

В Москве отреагировали на критику Запада по поводу работы сил ОДКБ в Казахстане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность действий организации «могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией».
В Москве отреагировали на критику Запада по поводу работы сил ОДКБ в Казахстане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность действий организации «могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией».
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