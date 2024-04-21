Комментатор Губерниев о судье Опейкиной: женщины лучше мужчин

Комментатор Дмитрий Губерниев заступился за футбольную судью Веру Опейкину, которую после матча между красноярским "Енисеем" и "СКА-Хабаровск" раскритиковал главный тренер красноярцев Андрей Тихонов, предложив отправить ее судить в Махачкалу, передает Sport24.