Комментатор Губерниев о судье Опейкиной: женщины лучше мужчин

Комментатор Дмитрий Губерниев заступился за футбольную судью Веру Опейкину, которую после матча между красноярским "Енисеем" и "СКА-Хабаровск" раскритиковал главный тренер красноярцев Андрей Тихонов, предложив отправить ее судить в Махачкалу, передает Sport24.
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