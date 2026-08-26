Аксененко предложил ввести господдержку на установку септиков для небольших МКД

Заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил ввести господдержку на установку септиков для небольших многоквартирных домов без централизованного водоотведения.
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