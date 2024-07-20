Что говорит наука: Что произойдет, если мы проведем целый день под кондиционером? Максим МорозовКондиционирование воздуха стало неотъемлемой частью современной жизни, особенно в жаркие периоды, которые усугубляются из-за изменения климата.
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