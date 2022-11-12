Серебряков в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 33 броска «Трактора». Вратарь «Адмирала» пропустил 5 шайб в 7 последних матчах при 250 сэйвах

Никита Серебряков в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 33 броска «Трактора». 27-летний вратарь «Адмирала» одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с челябинцами (1:0).
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