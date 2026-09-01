Senior Pentagon officials: The US is no longer able to fight with Iran

The United States is no longer in a position to fight Iran. This statement, addressed to US Secretary of War Pete Hegseth, was made by senior Pentagon officials, The Washington Post reports.
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