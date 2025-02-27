Форум для молодых госслужащих прошел в Красногорске

Первый специальный молодежный форум «На государственной службе» завершился в Красногорске. Среди приглашенных спикеров были журналисты-пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус.
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