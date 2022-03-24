В Херсонской области российские военнослужащие обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов

На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов.
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