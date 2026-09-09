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Царьград

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Китайские учёные обнаружили вирус ALTNV в азиатских клещах

Китайские учёные обнаружили вирус ALTNV в азиатских клещах

Китайские исследователи нашли новый вирус ALTNV в азиатских клещах. Этот патоген передаётся людям и в сочетании с другими вирусами вызывает осложнения.

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