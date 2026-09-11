В Красноярске таксист-мигрант ради видео провоцировал пассажиров на скандал

В Красноярске таксист-мигрант провоцировал пассажиров и уехал из России после беседы с полицией. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Предприятия Белор...
- МВД Армении: проп...
- АМ Премьер Дании Фре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым