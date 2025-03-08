Туркменистан планирует экспорт природного газа и развивать зелёную энергетику

Председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о готовности страны к сотрудничеству с Европой в поставках природного газа и развитии зелёной энергетики, включая проекты на Каспии и водородную энергетику.
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