Власти ФРГ запустили чрезвычайный план на случай прекращения поставки газа из России

Министр экономики ФРГ Роберт Забек завил, что власти страны запустили в работу чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности в случае, если поставки газа с территории России остановятся, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Министр экономики ФРГ Роберт Забек завил, что власти страны запустили в работу чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности в случае, если поставки газа с территории России остановятся, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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