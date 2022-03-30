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Власти ФРГ запустили чрезвычайный план на случай прекращения поставки газа из России

Власти ФРГ запустили чрезвычайный план на случай прекращения поставки газа из России

Министр экономики ФРГ Роберт Забек завил, что власти страны запустили в работу чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности в случае, если поставки газа с территории России остановятся, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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