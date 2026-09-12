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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпукас о Батракове: «После дебюта за «Галатасарай» сказал ему, что это мечта многих футболистов. На мяче, по голове он точно не хуже никого там»

Полузащитник « Зенита » Артем Карпукас рассказал, о чем говорил с бывшим партнером по « Локомотиву » Алексеем Батраковым , перешедшим ранее в « Галатасарай ».

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