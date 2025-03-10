В Сирии вновь разгорается гражданская война

В сирийской провинции Латакия вспыхнули бои между представителями местной общины алавитов (они составляют примерно 15% населения страны) и новыми сирийским властями, свергнувшими в декабре прошлого года президента страны Башара Асада, тоже алавита.
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