Zeekr 007 получил более 5000 заказов через 30 минут после начала продаж

Китайский автопроизводитель Zeekr официально представил свою первую модель китайского электрического седана Zeekr 007 и начал продажи, призванные усилить конкуренцию на рынке полностью электрических седанов в Китае.
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