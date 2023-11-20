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Zeekr 007 получил более 5000 заказов через 30 минут после начала продаж

Zeekr 007 получил более 5000 заказов через 30 минут после начала продаж

Китайский автопроизводитель Zeekr официально представил свою первую модель китайского электрического седана Zeekr 007 и начал продажи, призванные усилить конкуренцию на рынке полностью электрических седанов в Китае.

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