10,03,25 Суджа - Зазулевка Последствия боевых действий в районе Суджи. Военнослужащие ВС РФ подтверждают контроль населённого пункта Зазулевка.
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10,03,25 Суджа - Зазулевка Последствия боевых действий в районе Суджи. Военнослужащие ВС РФ подтверждают контроль населённого пункта Зазулевка.
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