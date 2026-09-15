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Царьград

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В Новосибирск вернется тепло до +25 °C после облачных дней

В Новосибирск вернется тепло до +25 °C после облачных дней

Новосибирск готовится к возвращению тёплой погоды после периода прохлады и облачности. Уже с 21 сентября характер атмосферных процессов начнёт меняться: в дневные часы воздух будет прогреваться до +15.

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