Китай поддержал проведение Игр БРИКС в России

Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр БРИКС в Казани. Это следует из совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, вступающих в новую эру, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.