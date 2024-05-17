Китай поддержал проведение Игр БРИКС в России

Китай высоко оценивает Игры будущего и поддерживает проведение Игр БРИКС в Казани. Это следует из совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, вступающих в новую эру, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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