Юсуф Раисов о финале гран-при: «В трехраундовом поединке фаворитом был бы Артем»

Боец АСА Юсуф Раисов после своего победного возвращения в рамках турнира лиги в Казани дал интервью, где не обошлось без прогноза на финал гран-при в легком весе: «У меня есть свое мнение, что в трехраундовом поединке фаворитом был бы Артем, в пятираундовом – Эдуард.
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