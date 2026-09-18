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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев об алкоголе: «Никогда не возникает желания выпить, чтобы расслабиться. Я в это не верю. Ни разу в жизни не напивался!»

Заур Тедеев рассказал о своем отношении к алкоголю. — Три «не люблю» на ваш выбор. — Для меня внутренняя деликатность — одно из важнейших качеств.

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