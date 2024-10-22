Мэр Рязани Артемов госпитализирован с пневмонией в ОКБ имени Семашко

Артемов сообщил, что врачи после простуды диагностировали ему пневмонию. «Во избежание неприятных последствий для здоровья, по рекомендации медиков, принял решение госпитализироваться в стационар», - добавил мэр.
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