В Узбекистане пообещали не вводить санкции против России. Но сделали оговорку

Silver Kont

А почему бы российским властям в качестве предупредительной меры не выслать из России тысяч этак 200 черножопых убекистонцев, вместе с самками и выблядками, перед отъездом шепнув на ушко причину высылки в кишлаки... И что потом будут делать главишаки, когда такая толпа заявится одномоментно в эту черножопию?