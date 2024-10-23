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В Узбекистане пообещали не вводить санкции против России. Но сделали оговорку

В Узбекистане пообещали не вводить санкции против России. Но сделали оговорку

© ALEKSEY SMYSHLYAEV/ GLOBAL LOOK PRESS Власти Узбекистана пообещали не вводить санкции против России или не поддерживать введённые другими странами.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Ввести запрет на денежные переводы тюбетейкам .
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17 час.
Silver Kont
А почему бы российским властям в качестве предупредительной меры не выслать из России тысяч этак 200 черножопых убекистонцев, вместе с самками и выблядками, перед отъездом шепнув на ушко причину высылки в кишлаки... И что потом будут делать главишаки, когда такая толпа заявится одномоментно в эту черножопию?
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15 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Перекрыть доступ в Россию юзбекским мастурбекам и отключить переводы денежных средств в юзбекию
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2 час.

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