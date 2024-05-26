Биолог дала советы по уходу за сиренью

Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко 26 мая рассказала «Известиям», как ухаживать за сиренью.
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