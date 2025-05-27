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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Правило трёх «П»: Перемещайте порожняк правильно! Во благо стивидорам, назло операторам: РЖД хотят убирать вагоны с припортовых путей на любые расстояния

Правило трёх «П»: Перемещайте порожняк правильно! Во благо стивидорам, назло операторам: РЖД хотят убирать вагоны с припортовых путей на любые расстояния

Минтранс не в первый уже раз подключился к решению проблем РЖД, связанных с порожними вагонами. На сей раз ФОИВ решил замахнуться аж на Постановление правительства, в которое требуется внести некоторые изменения, так как, процитируем: «в существующих условиях темпы приобретения грузовых вагонов не учитывают общую ёмкость железнодорожных путей, что приводит к невозможности эффективного распределения вагонного парка на сети железных дорог».

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