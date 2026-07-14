«Не приближайся к моим детям, нищенка!» — богачка из элитного квартала устроила громкий скандал новой воспитательнице на игровой площадке

Майское солнце мягко заливало престижный закрытый поселок в пригороде крупного мегаполиса теплым, почти средиземноморским светом.
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