Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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«Не приближайся к моим детям, нищенка!» — богачка из элитного квартала устроила громкий скандал новой воспитательнице на игровой площадке

«Не приближайся к моим детям, нищенка!» — богачка из элитного квартала устроила громкий скандал новой воспитательнице на игровой площадке

Майское солнце мягко заливало престижный закрытый поселок в пригороде крупного мегаполиса теплым, почти средиземноморским светом.

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