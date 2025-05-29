Новая западная граница России и сопутствующие вопросы

Предположительно она должна будет проходить по западным контурам Приднестровья, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областей Окончание специальной военной операции на территории бывшей Украинской ССР напрямую связано с новой западной границей Российского Государства.