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Новая западная граница России и сопутствующие вопросы

Новая западная граница России и сопутствующие вопросы

Предположительно она должна будет проходить по западным контурам Приднестровья, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областей Окончание специальной военной операции на территории бывшей Украинской ССР напрямую связано с новой западной границей Российского Государства.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
У свныней нужно все русское забрать и пусть их паны воспитывают.
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