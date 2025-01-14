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Царьград

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Ученые предупреждают: новое извержение супервулкана грозит концом света

Ученые предупреждают: новое извержение супервулкана грозит концом света

Вулкан Тамбора в Индонезии остается эталоном катастрофической силы.Извержение вулкана Тамбора, который находится в Индонезии, может произойти уже в текущем веке.

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