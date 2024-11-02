В Британии приговорили к заключению притворявшегося «вагнеровцем» поляка

Британская газета Guardian, ссылаясь на материалы уголовного дела сообщила, что поляк Петр Кучарски, который ранее был осужден за то, что притворялся, что состоял в группе «Вагнер», отправился в тюрьму на два с половиной года .
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