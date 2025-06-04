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Кто-кто в мусорокамере живет? В Химках коммунальщики открыто пользуются трудом нелегалов

Кто-кто в мусорокамере живет? В Химках коммунальщики открыто пользуются трудом нелегалов

Русский Колоколъ Даже герои пьесы "На дне" – обитатели дореволюционной ночлежки, жили в гораздо более комфортных условиях.

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