Кто-кто в мусорокамере живет? В Химках коммунальщики открыто пользуются трудом нелегалов

Русский Колоколъ Даже герои пьесы "На дне" – обитатели дореволюционной ночлежки, жили в гораздо более комфортных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Скачут как обезьяны»: как я с семьей едва не стал жертвой мигрантов в вагоне РЖД
- «Я тебе шею сломаю»: Угрожавшие прямо в полиции иноземцы оказались не такими простыми как оказалось. Безработные, но авто по 10 млн.
- "Алиева уже не остановить: начался большой демарш против России": План Баку "открыт", а все козыри у Путина
Свежие комментарии