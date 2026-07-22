ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

536 подписчиков

Жесть! Сумы, Одесса, Харьков: горят отделения «Новой Почты», заправки и грузовики

Жесть! Сумы, Одесса, Харьков: горят отделения «Новой Почты», заправки и грузовики

Российские военные нанесли новый ряд атак на военную и транспортную инфраструктуру Украины. В окрестностях Одессы высокоточное вооружение и ударные дроны нанесли удары по двум морским судам, а также целям, связанным с портовой инфраструктурой, включая резервуары с топливом, логистический центр «Новой Почты» и позицию берегового ракетного комплекса «Нептун» недалеко от Ковалевки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии