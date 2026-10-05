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Бородай: Макрон и Мерц намерены передать преемникам курс на русофобию

Бородай: Макрон и Мерц намерены передать преемникам курс на русофобию

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц делают всё, чтобы передать своим преемникам русофобский курс, направленный на конфронтацию с Россией.

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