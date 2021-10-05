Женские страсти«Я выгнала маму из моего дома и не чувствую себя виноватой» Расстояние в несколько кварталов — незначительное препятствие, которое легко преодолеть из любви к ребенку и.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННСТут наверное надо было аккуратнее как-то. Конечно мать не должна всё время приходить и дубасить в дверь. Но и гнать с криком не надо. А вот к моей тёте раньше ежедневно заходила её приятельница и весь вечер сидела у неё! Она жила в соседнем дворе. Моя бабушка (тёте она мать) пыталась её выставить, та очень оскорбилась , но продолжала свои "визиты"ННСТут наверное надо было аккуратнее как-то. Конечно мать не должна всё время приходить и дубасить в дверь. Но и гнать с криком не надо. А вот к моей тёте раньше ежедневно заходила её приятельница и весь вечер сидела у неё! Она жила в соседнем дворе. Моя бабушка (тёте она мать) пыталась её выставить, та очень оскорбилась , но продолжала свои "визиты"Olga Rogovaкакой-то бред. Мать каждый день грохочет в дверь, чтобы выпить кофе! Самому автору этого "опуса" не смешно?Лариса ФомичеваЧто,и даже звонка у них нет? Все в дверь дубасят?Комментировать
Свежие комментарии