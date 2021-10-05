Женские страсти

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«Я выгнала маму из моего дома и не чувствую себя виноватой»

«Я выгнала маму из моего дома и не чувствую себя виноватой»

Расстояние в несколько кварталов — незначительное препятствие, которое легко преодолеть из любви к ребенку и.

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НС
Тут наверное надо было аккуратнее как-то. Конечно мать не должна всё время приходить и дубасить в дверь. Но и гнать с криком не надо. А вот к моей тёте раньше ежедневно заходила её приятельница и весь вечер сидела у неё! Она жила в соседнем дворе. Моя бабушка (тёте она мать) пыталась её выставить, та очень оскорбилась , но продолжала свои "визиты"
НС
Тут наверное надо было аккуратнее как-то. Конечно мать не должна всё время приходить и дубасить в дверь. Но и гнать с криком не надо. А вот к моей тёте раньше ежедневно заходила её приятельница и весь вечер сидела у неё! Она жила в соседнем дворе. Моя бабушка (тёте она мать) пыталась её выставить, та очень оскорбилась , но продолжала свои "визиты"
Olga Rogova
какой-то бред. Мать каждый день грохочет в дверь, чтобы выпить кофе! Самому автору этого "опуса" не смешно?
Лариса Фомичева
Что,и даже звонка у них нет? Все в дверь дубасят?

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