Предлагали миллион за дочь: отец Фриске раскрыл жуткий секрет

Владимир Борисович спустя 9 лет после смерти певицы признался, с каким ужасом столкнулась его семья. Жанна Фриске с отцом Социальные сетиДевять лет назад после долгой борьбы с раком скончалась Жанна Фриске.
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