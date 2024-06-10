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Предлагали миллион за дочь: отец Фриске раскрыл жуткий секрет

Предлагали миллион за дочь: отец Фриске раскрыл жуткий секрет

Владимир Борисович спустя 9 лет после смерти певицы признался, с каким ужасом столкнулась его семья. Жанна Фриске с отцом Социальные сетиДевять лет назад после долгой борьбы с раком скончалась Жанна Фриске.

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