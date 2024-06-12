Держать курсы: как санкции против Мосбиржи изменят валютный и фондовый рынки

Санкции американского минфина против Мосбиржи приведут к волатильности доллара и значительному увеличению спредов на покупку и продажу в ближайшее время, однако в будущем ситуация стабилизируется, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
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