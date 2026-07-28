Средняя Азия закрывает двери исламским радикалам, а Россия рискует повторить печальный опыт Европы

Интересная новость пришла недавно из Таджикистана. «Власти республики продолжают реализацию мер, направленных на ограничение использования одежды и атрибутов внешнего вида, которые официально считаются не соответствующими национальным традициям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии