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Контрафронт

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Эфиопия: по меньшей мере 12 человек были убиты, еще 40 получили ранения и несколько тысяч человек...

Эфиопия: по меньшей мере 12 человек были убиты, еще 40 получили ранения и несколько тысяч человек были перемещены из-за межобщинных боевых действий на границе между зоной Восточного Гуджи региона Оромия и зоной Восточной Сидамы региона Сидама с 26 июля.

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