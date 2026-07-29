Эфиопия: по меньшей мере 12 человек были убиты, еще 40 получили ранения и несколько тысяч человек были перемещены из-за межобщинных боевых действий на границе между зоной Восточного Гуджи региона Оромия и зоной Восточной Сидамы региона Сидама с 26 июля.