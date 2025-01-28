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Названы категории россиян, которые получат право бесплатно привиться от рака

Названы категории россиян, которые получат право бесплатно привиться от рака

Названы категории россиян, которые получат право бесплатно привиться от рака Ирина ВальковаВпервые в истории российской медицины пациенты с диагнозами злокачественных новообразований смогут бесплатно получить инновационную противораковую вакцину, индивидуально созданную с использованием искусственного интеллекта.

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