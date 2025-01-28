Названы категории россиян, которые получат право бесплатно привиться от рака Ирина ВальковаВпервые в истории российской медицины пациенты с диагнозами злокачественных новообразований смогут бесплатно получить инновационную противораковую вакцину, индивидуально созданную с использованием искусственного интеллекта.
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