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«Лиманский прорыв»: ВС РФ существенно продвинулись к Тернам и Ямполовке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Лиманский прорыв»: ВС РФ существенно продвинулись к Тернам и Ямполовке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Авдеевское направление: ВС РФ продвинулись примерно на 300 метров вдоль ж/д у Очеретино.

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