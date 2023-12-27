«Лиманский прорыв»: ВС РФ существенно продвинулись к Тернам и Ямполовке: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Авдеевское направление: ВС РФ продвинулись примерно на 300 метров вдоль ж/д у Очеретино.