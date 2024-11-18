Vladimir KouprinЧто же вы творите, люди?! Опомнитесь! Разделение объединённой Германии на Запад и Восток сегодня, после притока мигрантов и начала конфликта вокруг Украины, проявляется сильнее, чем когда-либо еще за эпоху после холодной войны, высказал мнение в разговоре с РИАН глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.