Картинка сгенерирована ИИ В славном городе Брюсселе, где воздух традиционно пахнет вафлями, евробюрократией и легким безумием, запахло паленой шерстью.
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