Ковалев о «Спартаке»: «Хотим вернуть советский хоккей, когда шла комбинационная игра. Когда ты отыграл матч и получил кайф»

– «Спартак» забил больше всех в лиге (52 гола), лучший бомбардир КХЛ - Николай Голдобин (11+9=20). Как важно красно-белым быть зрелищными в атаке? – Это интересно и для самих ребят, когда ты не сидишь в обороне, вымучивая голы, а играешь агрессивно, провоцируя соперников на ошибки.