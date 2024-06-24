«Первый пример успешного дистанционного минирования в мире»: в США похвалили диверсантов из СБУ

Американские СМИ продолжают соревноваться в пиаре начальников украинских спецслужб. Если The Philadelphia Inquirer взяла интервью у начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, то рупор деловых кругов восточного побережья The Wall Street Journal посвятил свежий материал диверсионной деятельности СБУ в Черном море.
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