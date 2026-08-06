БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 6 августа, главное: Операция «Убей лучника» провалена, «Оскольский котел» захлопнулся

Сводки СВО, 6 августа, главное: Операция «Убей лучника» провалена, «Оскольский котел» захлопнулся

1624-й день спецоперации. Американские СМИ — «ночной прилет по „Розетке“ является ответкой за Wildberries» Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Группировка войск «Север» освободила село Рыжевка в Сумской области, а гвардейцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» — Зарницу в Запорожской области.

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