Сводки СВО, 6 августа, главное: Операция «Убей лучника» провалена, «Оскольский котел» захлопнулся

1624-й день спецоперации. Американские СМИ — «ночной прилет по „Розетке“ является ответкой за Wildberries» Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Группировка войск «Север» освободила село Рыжевка в Сумской области, а гвардейцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» — Зарницу в Запорожской области.