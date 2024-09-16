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Петербургский дневник

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В «Билайне» сообщили о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

Злоумышленники звонят под видом операторов связи Злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи, предлагая мобильные тарифы со скидкой, после чего просят перевести денежные средства якобы для «гарантии подключения», рассказали РИА Новости в «Билайне».

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