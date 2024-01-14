Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп-младший призвал лишить Киев денег и этим прекратить конфликт на Украине

Трамп-младший призвал лишить Киев денег и этим прекратить конфликт на Украине

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший предложил лишить киевский режим финансирования и тем самым подтолкнуть его к мирным переговорам с официальной Москвой.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Какие такие «...переговоры...»?! Только безоговорочная капитуляция и Суд над военными преступниками. И чтобы ни одна кастрюлеголовая тварь не успела сбежать с территории б/у. Пусть пожизненно отрабатывают на восстановлении всего того, что разрушили построенное нами во времена СССР. А будут плохо работать, то только в расход через &quot;гиляку&quot;, — ту, что нам обещали...
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