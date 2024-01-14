Трамп-младший призвал лишить Киев денег и этим прекратить конфликт на Украине

Алексей Камышов

Какие такие «...переговоры...»?! Только безоговорочная капитуляция и Суд над военными преступниками. И чтобы ни одна кастрюлеголовая тварь не успела сбежать с территории б/у. Пусть пожизненно отрабатывают на восстановлении всего того, что разрушили построенное нами во времена СССР. А будут плохо работать, то только в расход через "гиляку", — ту, что нам обещали...