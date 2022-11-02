Существует огромное количество сортов картофеля и поэтому для огородников, дачников стоит сложная задача при выборе хорошего сорта

Существует множество сортов картофеля, поэтому выбор хорошего сорта - довольно сложная задача для садоводов.
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