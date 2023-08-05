Неспешный разговор

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В Белом доме не соглашаются с понижением рейтинга США от агентства Fitch.

В Белом доме не соглашаются с понижением рейтинга США от агентства Fitch.

Нет, как вы могли, а? Ну как же это? Они там старались изо всех сил, каждый день выходили к микрофону и рассказывали, как растет рейтинг самого демократического в мире государства, а тут раз – и опустили ниже плинтуса разоблачили завышенные показатели.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Шёл бы ты лучше в деревню, помогать молодую картошку копать, больше пользы бы было, чем от твоей писанины.
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1 д.
Александр Иноземцев
Жимолость собрал. На очереди смородина: белая\чёрная\красная\розовая... --- И её соберу! 😉
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12 час.

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