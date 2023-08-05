В Белом доме не соглашаются с понижением рейтинга США от агентства Fitch.
Нет, как вы могли, а? Ну как же это? Они там старались изо всех сил, каждый день выходили к микрофону и рассказывали, как растет рейтинг самого демократического в мире государства, а тут раз – и опустили ниже плинтуса разоблачили завышенные показатели.
Комментарии
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Шёл бы ты лучше в деревню, помогать молодую картошку копать, больше пользы бы было, чем от твоей писанины.
Жимолость собрал. На очереди смородина: белая\чёрная\красная\розовая...
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И её соберу! 😉
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