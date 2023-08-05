В Белом доме не соглашаются с понижением рейтинга США от агентства Fitch.

Нет, как вы могли, а? Ну как же это? Они там старались изо всех сил, каждый день выходили к микрофону и рассказывали, как растет рейтинг самого демократического в мире государства, а тут раз – и опустили ниже плинтуса разоблачили завышенные показатели.